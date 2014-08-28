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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 10:22 BJT

新兴汇市：菲律宾披索兑美元触及8月5日以来最高，此前公布第二季GDP好于预期

路透马尼拉8月28日 - 菲律宾披索兑美元触及43.55为8月5日以来最高，此前菲律宾第二季GDP好于预期。(完)
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