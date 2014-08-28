路透调查：英国房价今年料上涨9%，但央行政策或抑制升幅

* 英国房屋价格今年料涨9%，明年料再升6%

* 伦敦涨幅居首，今明两年料分别上涨12%和6%

* 英国央行收紧政策可能抑制房价

路透伦敦8月27日 - 路透调查显示，英国房价今年料上涨9%，明年再升6%；伦敦市场上涨令估价已然过高的首都房屋对买家更加遥不可及。

但这项过去一周对逾20位市场专家所做的调查显示，若英国央行一如预期收紧货币政策，就可能抑制房市的猛烈涨势。

“鉴于利率已久居0.5%，因此升息时，许多家庭将需大幅调整支出。”房地产谘询公司GVA的James Kingdon表示。

“然而由于许多家庭都是采用长期固息房贷方案，以备发生这种状况，那暗示任何负面影响都将在更久以后才会显现。”

英国央行2009年3月将指标利率下调至0.5%的记录低点。许多人预期该央行明年第一季就可能升息，成为率先升息的主要央行；而之后还将继续上调利率。

那将使抵押贷款负担更重。据房地产网站Rightmove，8月房屋平均开价为262,401英镑，较7月下降近3%，但仍为英国平均薪资的10倍左右。

从2009年12月直到去年12月，英国每个月的通胀年率都超过央行设下的2%目标。但之后通胀率开始下降，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期增幅放缓至1.6%，但仍高过薪资增幅。

因此调查认为房价过高，或许就并不令人意外了。如以10分来评量，1分表示极为低估，10分表示极为高估，那么市场普遍看法是目前房市处于6分的位置。伦敦则是9分，而且有五名分析师还给出10分。

调查显示，伦敦今年房价料上涨12%，明后两年料分别再升6%和5%。5月时的调查对伦敦今年和明后两年房价涨幅的预估则分别为12.0%、7.5%和6.5%。