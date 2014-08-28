版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 10:37 BJT

更新版-中国数据：1-7月工业企业利润增速续升，石油加工及电子行业领先

* 1-7月工业企业利润同比增速升至11.7%
    * 7月增速较上月回落，为年内第二高点
    * 石油加工、汽车及电子行业增幅领先
    * 图表 link.reuters.com/dek72w

    路透北京8月28日 - 中国“稳增长”政策略见成效。国家统计局数据显示，中国1-7月工业企业利润同比
增速达11.7%，增速创年内新高，但7月当月增速为13.5%，这一增速仍比6月份回落4.4个百分点。
    
    中国国家统计局工业司何平解释称，从7月份当月情况看，受主营业务收入小幅回落、部分行业利润增长
放缓等影响，当月利润增速与6月份相比，出现一定程度回落，但仍为今年各月第二高点，表明7月份工业利润
仍呈现良好增长态势。
    
    在何平看来，1-7月份工业利润保持平稳较快增长的主要原因，包括国家一系列“稳增长”政策的实施，
企业销售保持稳定增长；成本费用上升势头有所抑制；新增利润依赖于少数行业的现象有所缓解。
    
    “主要原材料等上游产品价格持续回落，为中下游企业创造了盈利空间。”何平亦提到。
    
    数据显示，1-7月份，规模以上工业企业主营业务收入同比增长8.8%，增速比上半年提高0.2个百分点。而
每百元主营业务收入中的成本为86.01元，同比增加0.22元，比上半年少增加0.14元。每百元主营业务收入中
的期间费用合计为7.14元，为今年以来最低水平。
    
    数据还显示，1-7月份，汽车制造业、电力热力生产和供应业等新增利润较多的前5个行业新增利润合计占
全部规模以上工业企业新增利润的比重为62.5%，比上半年下降4.2个百分点。同时，利润下降最多的煤炭开采
和洗选业对全部企业利润增长的负拉动作用也比上半年有所减弱。
    
    “1-7月份，在41个工业大类行业中，34个行业利润总额同比增长，3个行业持平，4个行业下降。”统计
局新闻稿称。
    
    其中，1-7月的主要行业利润增长情况，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长1倍，汽车制造业增长26.7%
，计算机、通信和其他电子设备制造业增长28.3%，电力、热力生产和供应业增长22.6%，煤炭开采和洗选业下
降43.9%。

    中国国家统计局周四公布，1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33,491.6亿元人民币，同比增
长11.7%，增速比1-6月份提高0.3个百分点。7月份，规模以上工业企业实现利润总额4,823.3亿元，同比增长1
3.5%，增速比6月份回落4.4个百分点。
    
    其中，1-7月份，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总额同比增长6.3%；集体企业实
现利润总额增长2.6%；股份制企业实现利润总额增长10.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额增长16.1%
；私营企业实现利润总额增长13.4%。
    
    以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

 月度   14年1  1-6月  1-5月  1-4月  1-3月  1-2月  13年1-  1-11月  1-10月  1-9月  1-8月  1-7月
        -7月                                      12月                                  
 百分   11.7   11.4   9.8    10.0   10.1   9.4    12.2    13.2    13.7    13.5   12.8   11.1
 比                                                                                     
 (完)
       更多细节，请点选统计局网站(here)
  


 (发稿 李文科; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐