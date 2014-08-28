更新版-中国数据：1-7月工业企业利润增速续升，石油加工及电子行业领先

* 1-7月工业企业利润同比增速升至11.7% * 7月增速较上月回落，为年内第二高点 * 石油加工、汽车及电子行业增幅领先 * 图表 link.reuters.com/dek72w 路透北京8月28日 - 中国“稳增长”政策略见成效。国家统计局数据显示，中国1-7月工业企业利润同比 增速达11.7%，增速创年内新高，但7月当月增速为13.5%，这一增速仍比6月份回落4.4个百分点。 中国国家统计局工业司何平解释称，从7月份当月情况看，受主营业务收入小幅回落、部分行业利润增长 放缓等影响，当月利润增速与6月份相比，出现一定程度回落，但仍为今年各月第二高点，表明7月份工业利润 仍呈现良好增长态势。 在何平看来，1-7月份工业利润保持平稳较快增长的主要原因，包括国家一系列“稳增长”政策的实施， 企业销售保持稳定增长；成本费用上升势头有所抑制；新增利润依赖于少数行业的现象有所缓解。 “主要原材料等上游产品价格持续回落，为中下游企业创造了盈利空间。”何平亦提到。 数据显示，1-7月份，规模以上工业企业主营业务收入同比增长8.8%，增速比上半年提高0.2个百分点。而 每百元主营业务收入中的成本为86.01元，同比增加0.22元，比上半年少增加0.14元。每百元主营业务收入中 的期间费用合计为7.14元，为今年以来最低水平。 数据还显示，1-7月份，汽车制造业、电力热力生产和供应业等新增利润较多的前5个行业新增利润合计占 全部规模以上工业企业新增利润的比重为62.5%，比上半年下降4.2个百分点。同时，利润下降最多的煤炭开采 和洗选业对全部企业利润增长的负拉动作用也比上半年有所减弱。 “1-7月份，在41个工业大类行业中，34个行业利润总额同比增长，3个行业持平，4个行业下降。”统计 局新闻稿称。 其中，1-7月的主要行业利润增长情况，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长1倍，汽车制造业增长26.7% ，计算机、通信和其他电子设备制造业增长28.3%，电力、热力生产和供应业增长22.6%，煤炭开采和洗选业下 降43.9%。 中国国家统计局周四公布，1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33,491.6亿元人民币，同比增 长11.7%，增速比1-6月份提高0.3个百分点。7月份，规模以上工业企业实现利润总额4,823.3亿元，同比增长1 3.5%，增速比6月份回落4.4个百分点。 其中，1-7月份，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总额同比增长6.3%；集体企业实 现利润总额增长2.6%；股份制企业实现利润总额增长10.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额增长16.1% ；私营企业实现利润总额增长13.4%。 以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%) 月度 14年1 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 13年1- 1-11月 1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 -7月 12月 百分 11.7 11.4 9.8 10.0 10.1 9.4 12.2 13.2 13.7 13.5 12.8 11.1 比 (完) 更多细节，请点选统计局网站(here) (发稿 李文科; 审校 黄凯)