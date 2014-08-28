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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 16:07 BJT

表格：德国8月经季节调整的失业人数增加1千人，预估为减少5千人

路透柏林8月28日 - 德国联邦劳工局周四公布：

* 8月经季节调整的失业人口增加0.1万人，路透调查预估为减少0.5万

* 8月经季节调整的失业率持平于6.7%

* 8月经季节调整的总失业人口290.1万人

* 8月未经调整的总失业人口290.2万,7月为287.1万

以下为详细表格

2014年8月 2014年7月 2013年8月

变动 (经调整) +1,000 -11,000 +4,000

人数 (经调整,百万) 2.901 2.900 2.946

失业率 (经调整,%) 6.7 6.7 6.8

变动 (未经调整) +30,472 +38,571 +31,614

人数 (未经调整，百万) 2.902 2.871 2.946

失业率 (未经调整,%) 6.7 6.6 6.8 （完）

(编译 高琦 审校 张明钧)
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