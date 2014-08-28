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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 10:49 BJT

《全球市场》亚股在美股带动下小涨，欧元守住温和涨幅

“增长转变分为两部分，住宅建设回升已经得到证实...非矿业资本支出的回升尚存疑问。今天的数据显示，该领域的前景看起来相当鼓舞人心，”澳洲联邦银行(CBA)首席分析师Michael Blyth称。

大宗商品方面，美国原油下滑，隔夜交投震荡，此前一份报告显示美国汽油需求下降。

美国原油期货 跌0.02美元至每桶93.86美元，市场关注今天稍晚的美国经济数据，以判断美国石油需求前景。

现货金 微升，因美元走低以及地缘政治紧张局势帮助抵消美国股市看涨带来的卖压。

现货金涨0.3%至每盎司1,286.01美元。(完)

(编译 许娜/张若琪/王颖/白云/朱晓军；审校 张明钧/于春红/徐文焰/王兴亚)
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