美国财政：企业税收低于预期，预算赤字更加恶化--国会预算办公室

路透华盛顿8月27日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三公布的报告显示，美国未来几个月的预算情况可能出现恶化，因企业推迟缴税到明年，看看国会是否会对赋税采取行动。

CBO表示，由于企业税收低于预期，美国2014财年的预算赤字估计为5,060亿美元，略高于4月时预估的4,920亿美元。

政府的企业税收料将达3,150亿美元，低于4月预估的3,510亿美元。

CBO官员表示，预算赤字之所以扩大，是因为企业推迟缴税，等候国会决定何时恢复到期的减税政策。

议员们料将在11月中期选举后着手立法，将已在2013年底到期的50条暂时性减税条款延长至2015年底。

CBO表示，预算赤字在2015年料将降至4,690亿美元，但之后会开始上升，因支出大于收入。