美国财政：企业税收低于预期，预算赤字更加恶化--国会预算办公室

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透华盛顿8月27日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三公布的报告显示，美国未来几个月的预算情况可能出现恶化，因企业推迟缴税到明年，看看国会是否会对赋税采取行动。
CBO表示，由于企业税收低于预期，美国2014财年的预算赤字估计为5,060亿美元，略高于4月时预估的4,920亿美元。
政府的企业税收料将达3,150亿美元，低于4月预估的3,510亿美元。
CBO官员表示，预算赤字之所以扩大，是因为企业推迟缴税，等候国会决定何时恢复到期的减税政策。
议员们料将在11月中期选举后着手立法，将已在2013年底到期的50条暂时性减税条款延长至2015年底。
CBO表示，预算赤字在2015年料将降至4,690亿美元，但之后会开始上升，因支出大于收入。
CBO并称，如果当前的联邦税收和支出法仍未有调整，那么到了2024年赤字料将升至9,600亿美元。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选