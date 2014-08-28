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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 16:26 BJT

表格：欧元区7月M3货供额年率为增长1.8%，预估为增长1.5%-欧洲央行

路透法兰克福8月28日 - 欧洲央行周四公布，欧元区7月面向家庭和企业的贷款进一步萎缩，但下降幅度低于上月。货供额增长加速。

以下为详细数据(经季节调整)：

7月 6月 前值

M3货供额年增长率 1.8 1.6 (1.5)

M3三个月移动平均年增长率 1.5 1.2 (1.1)

总信贷年增长率 -1.9 -2.3 (-2.3)

民间部门信贷年增长率 -2.0 -2.2 (-2.2)

--放款年增率 -1.6 -1.8 (-1.7)

针对家庭的放款年增率 -0.5 -0.6 (-0.6)

--消费信贷 -1.7 -1.5 (-1.5)

--购房贷款 -0.1 -0.4 (-0.4)

如欲浏览欧洲央行数据报告全文，请点选(here)。(完) (编译 孙茉莉; 审校 高琦)
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