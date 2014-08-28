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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 17:07 BJT

表格：欧元区8月经济景气指数降至100.6，不及调查预估的101.5

路透布鲁塞尔8月28日 - 欧盟执委会周四公布：

* 欧元区8月经济景气指数降至100.6(路透调查为101.5)，7月修正后为102.1

* 欧元区8月企业景气指数降至0.16(路透调查为0.10)，7月为0.17

* 欧元区8月工业景气指数为负5.3，7月为负3.8；8月服务业景气指数为3.1，7月为3.6

* 欧元区8月消费者信心指数降至负10.0，7月为负8.4

详细数据如下：

欧元区 8月 7月 6月

经济景气 100.6 102.1 102.1

工业 -5.3 -3.8 -4.3

服务业 3.1 3.6 4.4

消费 -10.0 -8.4 -7.5

零售贸易 -4.6 -2.3 -1.9

建筑 -28.4 -28.2 -31.7

生产者通胀预期 -0.5 0.4 -0.1

消费者通胀预期 6.6 8.7 8.6

企业信心 0.16 0.17 0.21

欲浏览欧盟执委会数据，请点选：here (完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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