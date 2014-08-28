表格：欧元区8月经济景气指数降至100.6，不及调查预估的101.5

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透布鲁塞尔8月28日 - 欧盟执委会周四公布：
* 欧元区8月经济景气指数降至100.6(路透调查为101.5)，7月修正后为102.1
* 欧元区8月企业景气指数降至0.16(路透调查为0.10)，7月为0.17
* 欧元区8月工业景气指数为负5.3，7月为负3.8；8月服务业景气指数为3.1，7月为3.6
* 欧元区8月消费者信心指数降至负10.0，7月为负8.4
详细数据如下：
欧元区 8月 7月 6月
经济景气 100.6 102.1 102.1
工业 -5.3 -3.8 -4.3
服务业 3.1 3.6 4.4
消费 -10.0 -8.4 -7.5
零售贸易 -4.6 -2.3 -1.9
建筑 -28.4 -28.2 -31.7
生产者通胀预期 -0.5 0.4 -0.1
消费者通胀预期 6.6 8.7 8.6
企业信心 0.16 0.17 0.21
欲浏览欧盟执委会数据，请点选：here (完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申