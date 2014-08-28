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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 18:12 BJT

表格：英国8月CBI零售销售差值为正37，创2月以来高位

路透伦敦8月28日 - 英国工业联盟(CBI)周四公布，8月零售销售差值为正37，高于路透调查预估的正27，7月为正21。

已公布的零售销售活动

------------2014------------------ --------2013-----------

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月

已公布的年度零售销售量

+37 +21 +4 +16 +30 +13 +37 +14 +34

年度销售量三个月移动均值

+21 +14 +17 +20 +27 +21 +28 +16 +12

预期中的零售销售活动

--------------------------2014---------------------------

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

预期中的年度销售量

+42 +36 +17 +29 +43 +36 +28 +15 +29

预期中的年度销售量三个月移动均值

+32 +27 +30 +36 +36 +26 +24 +23 +25

(完) (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
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