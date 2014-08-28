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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 10:52 BJT

韩国股市：料连续第四日上涨，造船股强劲反弹

路透首尔8月28日 - 韩国股市周四早盘上涨，表现优于整体亚洲市场，预料连续四日收高，投资人买进近期造船等表现落后的个股。

0210GMT，综合股价指数 上涨0.47%至2,084.70点。

造船股为盘面上表现最佳族群，现代尾浦造船 大涨4%，连续第三天上涨，周一时则是跌至16个月盘中新低。

KRX造船类股指数今年下跌超过35%，第一季财报欠佳撼动投资人信心。

三星电子 上涨1.9%，周一时则是触及一年来盘中新低。(完)
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