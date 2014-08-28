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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 16:06 BJT

表格: LME金属库存最新变化--8月28日

路透伦敦8月28日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
  品种        最新库存       变动
   铜          148,425     +1,050
   锡           12,680       -305
   铅          220,625     +3,475
   锌          735,875     +3,075
   铝        4,810,550     -6,450
   镍          326,922       +456
 铝合金         31,240       持平
 NASAAC         65,860       +580
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品  库存数据      库存分布          品种  库存数据     库存分布
 种                                                     
 铜  MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GR    铅  <MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GR
                   D>                                >                D>
 铝  MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GR    锡  <MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GR
                   D>                                >                D>
 锌  MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GR  铝合  <MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GR
                   D>                  金            >                D>
 镍  MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GR  NASA  <MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GR
                   D>                   A            >                D>
 
 (编译 洪曦; 审校 高琦)
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