中国房地产：不动产统一登记时间表出炉，2017年可公开查询--国土部

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月28日 - 中国不动产统一登记时间表出炉。中国国土资源部官员称今年建立基础性制度，四年左右时间建立有效运行的不动产登记信息管理基础平台，2017年实现信息共享，依法公开查询。
国土部不动产登记局常务副局长冷宏志在中国政府网举行的访谈中称，对于如何实现不动产统一登记，总体安排是，从2014年开始，力争1年左右时间基本完成各级职责整合和基础制度建设；2年左右时间逐步衔接过渡，统一规范实施；3年左右时间全面建立并完善各项制度；4年左右时间建立有效运行的不动产登记信息管理基础平台。
即2014年基本完成各级职责整合，建立基础性制度；2015年健全配套制度，平稳有序实施；2016年全面形成制度体系，正常有效运行；2017年实现信息共享，依法公开查询。
他强调，从现在开始直至2017年底前，在建立和落实好各级不动产登记机构的基础上，做到职责明确、机构健全、运转正常；依据统一的法律法规和完备的技术标准，规范开展登记工作；统一窗口办理，更加便民利民；全面实现信息共享并依法提供信息查询服务，基本实现登记机构、簿册、依据和信息平台“四统一“。
中国社会科学院长城学者孙宪忠在访谈中指出，从法理上来讲，“让不动产信息充分公开，让大家都能够查询”，是有缺陷的。为了保护交易主体的合法利益和秩序，需要建立一个风险防范的机制，只有当事人和利害关系人才有权利去查询不动产登记信息。
今年8月15日，《不动产登记暂行条例(征求意见稿)》向社会公开征求意见。《征求意见稿》要求，确保公安、税务、工商、审计等部门，要与登记实现信息互通共享，并保证权利人、相关利害关系人可依法查询。（完）
更多细节，请点选中国政府网网站(here) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申