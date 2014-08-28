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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 11:04 BJT

日本股市：早盘下滑，因投资者担忧经济前景

市场人士表示，投资人显然不愿在日本市场大举建仓，因忧心经济数据令人失望。

日本周五将公布零售销售、消费者物价以及就业数据，投资人将再次有机会评估日本经济活力。

“单纯做多的基金目前不在场上，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。“他们担心日本宏观经济数据呈现疲态。”

大型出口股下跌，因美元兑日圆 近持平于103.89，自本周初创下的七个月高点104.49回落。

丰田汽车 下跌0.9%、日产汽车 下跌0.6%、小松制作所 下跌0.6%。

一些权重股周四亦表现不振，其中迅销(Fast Retailing) 下跌1.1%，KDDI Corp 跌1.2%。

东证股价指数 下跌0.5%至1,279.08点，JPX-日经400指数 跌0.6%至11,617.98点。(完)
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