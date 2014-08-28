《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国航空技术 50 15 9 8/29簿记建档 中信银行 AAA 9/2 9/3 国际控股有限公司 进出口银行 ======================================================================================= 中国医药集团 120 6 9 9/1簿记建档 工商银行 AAA 9/3 9/4 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中材股份 40 4 12 9/2簿记建档 北京银行 AAA 9/3 9/4 ======================================================================================= *四川省铁路 50 20 12 9/2簿记建档 中信银行 AA+ 9/4 9/5 产业投资集团 交通银行 ======================================================================================= *华映科技 5 2.5 12 9/2簿记建档 民生银行 AA- 9/3 9/4 ======================================================================================= *中国电力 100 50 12 9/2簿记建档 光大银行 AAA 9/4 9/5 投资集团 ======================================================================================= *秦山第三核电 10 5 12 9/2簿记建档 国开行 AA+ 9/3 9/4 有限公司 ======================================================================================= *招商证券 84 18 3 9/2招标 建设银行 AAA 9/3 9/4 (最高发行余额) 中国银行等 ======================================================================================= *申银万国证券 78 19 3 9/2招标 农业银行 AAA 9/3 9/4
(最高发行余额) 中国银行等 ======================================================================================= 平潭发展 4 2 12 8/29簿记建档 招商银行 A+ 8/29 9/1 ======================================================================================= 山东三星集团 10 5 12 9/1簿记建档 中信银行 AA 9/3 9/4 ======================================================================================= 金隅股份 76 10 12 9/1簿记建档 交通银行 AA+ 9/2 9/3
农业银行 ======================================================================================= 重庆小康工业 8 2 12 9/2簿记建档 浦发银行 AA- 9/4 9/5 集团股份 中信建投证券 ======================================================================================= 安徽建工集团 13 6 12 9/2簿记建档 兴业银行 AA 9/3 9/4 ======================================================================================= 江苏沙钢集团 11 4 12 9/2簿记建档 平安银行 AA- 9/3 9/4 淮钢特钢股份公司 中国银行 ======================================================================================= 广西水利 10 5 12 9/3簿记建档 农业银行 AA 9/5 9/9 电业集团 民生银行 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *黑龙江省高速 30 15 5 9/2簿记建档 中信银行 AA+ 9/4 9/5 公路集团 光大银行 ======================================================================================= *陆家嘴 50 40 10 9/2簿记建档 工商银行 AAA 9/4 9/5
交通银行 ======================================================================================= *小商品城 5 5 3 9/4簿记建档 工商银行 AA+ 9/5 9/9
======================================================================================= 山东水务发展 5.9 5.9 5 8/29簿记建档 国泰君安证券 AA 9/2 9/3
恒丰银行 ======================================================================================= 大唐集团 50 50 永续中票 8/29簿记建档 中信银行 AAA 9/2 9/3
(若发行人不赎回，每五年重置利率) 农业银行 ======================================================================================= 湖北省 9 3 5 8/29簿记建档 华夏银行 AA 9/1 9/2 铁路公司 ======================================================================================= 中国铝业 40 40 5 9/1簿记建档 渤海银行 AAA 9/3 9/4 公司 中信银行 ======================================================================================= 上海浦东 3 3 5 9/2簿记建档 民生银行 AA- 9/3 9/4 现代产业开发(上海外高桥集团提供担保） 建设银行 ======================================================================================= 宝钢集团 10 10 3 9/3簿记建档 建设银行 AA+ 9/4 9/5 新疆八一钢铁有限公司 ======================================================================================= 中国工艺 10 5 5 9/3簿记建档 光大银行 AA+ 9/5 9/9 集团 渤海银行 ======================================================================================= 华能集团 50 25 15 9/3簿记建档 工商银行 AAA 9/5 9/9
光大银行 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 吴芳； 审校 边竞)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申