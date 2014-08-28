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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 18:08 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月28日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国航空技术 50 15 9 8/29簿记建档 中信银行 AAA 9/2 9/3 国际控股有限公司 进出口银行 ======================================================================================= 中国医药集团 120 6 9 9/1簿记建档 工商银行 AAA 9/3 9/4 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中材股份 40 4 12 9/2簿记建档 北京银行 AAA 9/3 9/4 ======================================================================================= *四川省铁路 50 20 12 9/2簿记建档 中信银行 AA+ 9/4 9/5 产业投资集团 交通银行 ======================================================================================= *华映科技 5 2.5 12 9/2簿记建档 民生银行 AA- 9/3 9/4 ======================================================================================= *中国电力 100 50 12 9/2簿记建档 光大银行 AAA 9/4 9/5 投资集团 ======================================================================================= *秦山第三核电 10 5 12 9/2簿记建档 国开行 AA+ 9/3 9/4 有限公司 ======================================================================================= *招商证券 84 18 3 9/2招标 建设银行 AAA 9/3 9/4 (最高发行余额) 中国银行等 ======================================================================================= *申银万国证券 78 19 3 9/2招标 农业银行 AAA 9/3 9/4

(最高发行余额) 中国银行等 ======================================================================================= 平潭发展 4 2 12 8/29簿记建档 招商银行 A+ 8/29 9/1 ======================================================================================= 山东三星集团 10 5 12 9/1簿记建档 中信银行 AA 9/3 9/4 ======================================================================================= 金隅股份 76 10 12 9/1簿记建档 交通银行 AA+ 9/2 9/3

农业银行 ======================================================================================= 重庆小康工业 8 2 12 9/2簿记建档 浦发银行 AA- 9/4 9/5 集团股份 中信建投证券 ======================================================================================= 安徽建工集团 13 6 12 9/2簿记建档 兴业银行 AA 9/3 9/4 ======================================================================================= 江苏沙钢集团 11 4 12 9/2簿记建档 平安银行 AA- 9/3 9/4 淮钢特钢股份公司 中国银行 ======================================================================================= 广西水利 10 5 12 9/3簿记建档 农业银行 AA 9/5 9/9 电业集团 民生银行 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *黑龙江省高速 30 15 5 9/2簿记建档 中信银行 AA+ 9/4 9/5 公路集团 光大银行 ======================================================================================= *陆家嘴 50 40 10 9/2簿记建档 工商银行 AAA 9/4 9/5

交通银行 ======================================================================================= *小商品城 5 5 3 9/4簿记建档 工商银行 AA+ 9/5 9/9

======================================================================================= 山东水务发展 5.9 5.9 5 8/29簿记建档 国泰君安证券 AA 9/2 9/3

恒丰银行 ======================================================================================= 大唐集团 50 50 永续中票 8/29簿记建档 中信银行 AAA 9/2 9/3

(若发行人不赎回，每五年重置利率) 农业银行 ======================================================================================= 湖北省 9 3 5 8/29簿记建档 华夏银行 AA 9/1 9/2 铁路公司 ======================================================================================= 中国铝业 40 40 5 9/1簿记建档 渤海银行 AAA 9/3 9/4 公司 中信银行 ======================================================================================= 上海浦东 3 3 5 9/2簿记建档 民生银行 AA- 9/3 9/4 现代产业开发(上海外高桥集团提供担保） 建设银行 ======================================================================================= 宝钢集团 10 10 3 9/3簿记建档 建设银行 AA+ 9/4 9/5 新疆八一钢铁有限公司 ======================================================================================= 中国工艺 10 5 5 9/3簿记建档 光大银行 AA+ 9/5 9/9 集团 渤海银行 ======================================================================================= 华能集团 50 25 15 9/3簿记建档 工商银行 AAA 9/5 9/9

光大银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 吴芳； 审校 边竞)
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