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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 11:17 BJT

日本债市：公债价格早盘多走升，受欧美公债上涨带动

早盘时，许多国内中长期投资人采取观望态度，因五年期与20年期日债收益率已经跌至2013年4月初日本央行采行量化宽松政策以来的最低水平。

日本股市疲软及日圆走强，亦对30年期日债带来助力。日经指数 下跌0.5%，美元/日圆 跌0.1%，至103.76。

财务省周四将标售两年期公债，金额2.7兆日圆。因此日本央行依惯例并未进行资产购买计划的买债操作。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.070% -0.5 0.075%

五年期公债 0.155% +0.0 0.155%

10年期公债 0.485% -0.5 0.490%

20年期公债 1.325% +0.0 1.325%

30年期公债 1.625% -1.0 1.635%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.29 +0.05 146.24

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/陈宗琦；审校 张若琪/蔡美珍)
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