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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 11:36 BJT

香港个股：石药集团遭主要股东出售价值约5.35亿美元股份--IFR

路透香港8月28日 - 汤森路透旗下IFR周四报导，中国原料药及成药制造商--石药集团有限公司 主要股东欣景有限公司（Joyful Horizon Ltd.）拟减持公司价值高至5.35亿美元的股份。

报导引述销售文件称，欣景拟按每股6.3-6.45港元配售6.5亿股石药股份，较公司周三即停牌前最后报价6.87港元折让6.1-8.3%。石药集团今天暂停股份交易。

高盛、摩根士丹利及瑞银负责是次配售。(完)

(编译 梁慧仪; 审校 林高丽)
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