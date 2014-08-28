台湾债市：RP利率持稳，月底紧缩效应不明显

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北8月28日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致持稳。资金调度人士表示，投信月底例行性面临赎回，今日资金有进有出，但利率仍稳在既有区间。
但有一证券商交易员则提及，受近期美元国际债大量发行影响，寿险业正逐渐减少对货币型基金、债券RP的需求。今日又有寿险开始走钱，因此月底利率会如何变化，还不好说。
一票券商交易员则称，今日拆款与短票的调度偏紧，但没有影响到债券RP，由于并非季底，面临赎回的压力也较少。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，持平于上日。
今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.53-0.55%。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。
今日有冠德建设 10亿台币公司债交割，台化 28亿台币公司债还本。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申