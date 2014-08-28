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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 11:13 BJT

台湾债市：RP利率持稳，月底紧缩效应不明显

路透台北8月28日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致持稳。资金调度人士表示，投信月底例行性面临赎回，今日资金有进有出，但利率仍稳在既有区间。

但有一证券商交易员则提及，受近期美元国际债大量发行影响，寿险业正逐渐减少对货币型基金、债券RP的需求。今日又有寿险开始走钱，因此月底利率会如何变化，还不好说。

一票券商交易员则称，今日拆款与短票的调度偏紧，但没有影响到债券RP，由于并非季底，面临赎回的压力也较少。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，持平于上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.53-0.55%。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。

今日有冠德建设 10亿台币公司债交割，台化 28亿台币公司债还本。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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