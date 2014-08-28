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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 11:26 BJT

澳新汇市：澳元受投资前景提振走高，新西兰元亦获拉动上行

澳洲2014/15年度资本支出预估上调至1,452亿澳元，高于分析师预估的大约1,420亿澳元。但下周将出炉的澳洲第二季国内生产总值(GDP)有可能出现萎缩，部分归因于消费者审慎。

第二季厂房和设备支出较前季下滑0.9%，也可能拖累经济增长。

不过，部分分析师仍审慎乐观。

欧元兑澳元 跌至1.4110澳元，相当接近10个月低点，技术图形暗示欧元可能进一步下滑，初步支撑在1.4087澳元。

澳元兑日圆、英镑、瑞郎和新西兰元则维持在数月高点附近。

新西兰元/美元 约报0.8384，自本周低点0.8311上升。

新西兰元/美元料在0.8353获得技术支撑，该处为新西兰元2月-7月涨势的61.8%回档位所在；下方支撑则为0.8311。(完)

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