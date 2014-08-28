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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 16:32 BJT

离岸人民币：台湾将于9月1日推出人民币汇价及利率定盘机制

路透台北8月28日 - 台湾央行周四表示，将于9月1日推出台湾自有的人民币汇率及利率定盘机制。台湾此举为跟进香港脚步，以提供台湾发展人民币衍生性商品的参考指标。

央行表示，台湾自去年2月外汇指定银行(DBU)正式开办人民币业务以来，台湾人民币资金池逐步扩大，为建立人民币汇率及利率相关商品订价与评价指标，以利人民币业务拓展，因而推动台湾离岸美元兑人民币定盘汇率及拆款定盘利率报价机制。

汤森路透公司担任拆款定盘利率报价之计算代理机构。

此前市场人士指出，台湾推出自有的人民币/美元汇率及利率定盘价，预期有利银行部门设计更多人民币衍生性金融商品，扩大市场规模。

香港已分别于2012及2013年推出人民币/美元汇率定盘机制及离岸人民币同业拆息(CNH HIBOR)定盘价。(完)

参看台湾人民币相关新闻，请点选 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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