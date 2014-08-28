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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 16:52 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币窄幅波动后微收贬，整体供需平衡交投清淡

* 人民币即期微幅收低
    * 中间价小幅高开
    * 供需平衡市况清淡
    * 尾盘油盘购汇入场

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京8月28日 - 中国人民币兑美元 周四微幅收低，与中间价反向。全天
供需基本平衡，价格在窄幅区间内运行、交投清淡，惟尾盘时油盘购汇入场稍掀波澜。
    
    “这几天可能市场略购汇一些，（美元）价格一直下不去。”一股份行交易员说。
    
    他总结说，最近大家都比较谨慎，离岸市场上美元价格也比境内高，似乎境外投资者也
不认为人民币会继续升值了；而境内整体还是结汇偏多，购汇主要还靠油盘。
    
    另一股份行交易员说，市况比较平淡，日内大行购汇和整体上的客盘结汇相平衡，波动
区间也比较窄。 
        
    全球汇市方面，欧元兑美元周四上涨，进一步脱离一年低点，因有关欧洲央行(ECB)即
将推出量化宽松政策的猜测降温。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元       今日               上日      升贬
 即期成交价格               6.1446             6.1432    -0.02%
 中间价                     6.1638             6.1658    0.03%
 成交额                     126亿美元                    
                                                         
 日内相对于中间价最大波幅   0.37% (上限±2%)   日高      日低
 日内波动幅度(pips)         38                 6.1410    6.1448
 2014年来即期升贬值幅度     -1.48%                       
 1年期美元/人民币掉期升水<  1221                         
 CNY1Y=CFXS>                                             
                                                         
 离岸人民币市场,北京时间16  今日               上日      
 :46                                                     
 1年期NDF                   6.2240/70          6.22      
 CNH即期                    6.1471/81          6.1433    
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 林高丽)
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