更新版 2-中国汇市：人民币窄幅波动后微收贬，整体供需平衡交投清淡

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 人民币即期微幅收低 * 中间价小幅高开 * 供需平衡市况清淡 * 尾盘油盘购汇入场 (更新收盘报价和评论) 路透北京8月28日 - 中国人民币兑美元 周四微幅收低，与中间价反向。全天 供需基本平衡，价格在窄幅区间内运行、交投清淡，惟尾盘时油盘购汇入场稍掀波澜。 “这几天可能市场略购汇一些，（美元）价格一直下不去。”一股份行交易员说。 他总结说，最近大家都比较谨慎，离岸市场上美元价格也比境内高，似乎境外投资者也 不认为人民币会继续升值了；而境内整体还是结汇偏多，购汇主要还靠油盘。 另一股份行交易员说，市况比较平淡，日内大行购汇和整体上的客盘结汇相平衡，波动 区间也比较窄。 全球汇市方面，欧元兑美元周四上涨，进一步脱离一年低点，因有关欧洲央行(ECB)即 将推出量化宽松政策的猜测降温。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1446 6.1432 -0.02% 中间价 6.1638 6.1658 0.03% 成交额 126亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.37% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 38 6.1410 6.1448 2014年来即期升贬值幅度 -1.48% 1年期美元/人民币掉期升水< 1221 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :46 1年期NDF 6.2240/70 6.22 CNH即期 6.1471/81 6.1433 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申