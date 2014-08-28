版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 13:55 BJT

台湾股市：微幅收低，涨多遇压稍事休息整理

路透台北8月28日 - 台湾股市周四小幅收跌，未能延续上日大涨行情，但市场偏多气氛未被破坏。分析师指出，大盘量能未能有效放大，9,500点附近压力不少，短线将陷入整理，但拉回预估仍有买盘承接。

台湾加权股价指数 收低0.08%至9,478.37点；今日成交初值 为997.99亿台币，上交易日修正后为1,168.32亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪指出，大盘扬升过程中因指数过高，遭遇前波9,500点附近的较沉重压力区，短线难免拉回整理。但指标个股鸿海 今日除权息却大涨，填权息的行情持续发酵，带动苹果 供应链个股表现，电子股及权值股仍将持续担任带动大盘的要角。

〞只要成交均量能够放大，台股往上还有空间。〞他说。

他并指出，主导本波上扬的外资只要不出现明显卖超，都还有机会维持盘面偏多气氛，但要越过9,500点还需反复测试。

台股盘中一度突破9,500点至9,502.4点的约五周高位，但未能有效站稳。盘中前高在7月25日的9,528.7点。

虽然大盘今日下跌，但追踪台股主要50档个股的台湾50 盘中则创下近七年高位，前高在2007年11月1日报70.7；收盘小涨0.14%。今日各类股几全面趋跌，电子类股 则相对展现支撑，收盘微幅走高0.09%，优于大盘。

本地时间13:49时，亚洲区股市涨跌互见，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 走低0.24%，新加坡海峡指数 走高0.2%涨幅居前。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐