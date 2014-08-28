台湾股市：微幅收低，涨多遇压稍事休息整理

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北8月28日 - 台湾股市周四小幅收跌，未能延续上日大涨行情，但市场偏多气氛未被破坏。分析师指出，大盘量能未能有效放大，9,500点附近压力不少，短线将陷入整理，但拉回预估仍有买盘承接。
台湾加权股价指数 收低0.08%至9,478.37点；今日成交初值 为997.99亿台币，上交易日修正后为1,168.32亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪指出，大盘扬升过程中因指数过高，遭遇前波9,500点附近的较沉重压力区，短线难免拉回整理。但指标个股鸿海 今日除权息却大涨，填权息的行情持续发酵，带动苹果 供应链个股表现，电子股及权值股仍将持续担任带动大盘的要角。
〞只要成交均量能够放大，台股往上还有空间。〞他说。
他并指出，主导本波上扬的外资只要不出现明显卖超，都还有机会维持盘面偏多气氛，但要越过9,500点还需反复测试。
台股盘中一度突破9,500点至9,502.4点的约五周高位，但未能有效站稳。盘中前高在7月25日的9,528.7点。
虽然大盘今日下跌，但追踪台股主要50档个股的台湾50 盘中则创下近七年高位，前高在2007年11月1日报70.7；收盘小涨0.14%。今日各类股几全面趋跌，电子类股 则相对展现支撑，收盘微幅走高0.09%，优于大盘。
本地时间13:49时，亚洲区股市涨跌互见，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 走低0.24%，新加坡海峡指数 走高0.2%涨幅居前。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申