《香港重要政经日程》--8月28日-9月5日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
================== 今日重要政经消息================= 8月28日（周四）
--公布7月份零售销售数字。
--10:00 中国远洋 股东特别大会。
--10:00 波司登 股东周年大会。
--10:00 蒙牛乳业 中期业绩记者会。
--10:00 辉山乳业 中期业绩记者会。
--11:00 中国国航 中期业绩记者会。
--11:45 安东油田服务集团 中期业绩记者会。
--12:00 四洲集团 股东周年大会。
--15:30 中通服 中期业绩记者会。
--16:30 上实控股 中期业绩记者会。
--16:30 中国石油 业绩记者会。
--18:00 中国海洋石油 业绩记者会。
-- 中国熔盛重工 公布中期业绩。
-- 中国铝业 公布中期业绩。
-- 中海石油化学 公布中期业绩。
-- 中国远洋 公布中期业绩。
-- 招商局国际 公布中期业绩。
-- 中通服 公布中期业绩。
-- 华人置业 公布中期业绩。
-- 中信银行 公布中期业绩。
-- 中信证券 公布中期业绩。
-- 中海油 公布中期业绩。 -- 中石油 公布中期业绩。
-- 保利协鑫 公布中期业绩。
-- 工商银行 公布中期业绩。
-- 昆仑能源 公布中期业绩。
-- 合景泰富 公布中期业绩。
-- 新濠国际 公布中期业绩。
-- 民生银行 公布中期业绩。
-- 青岛港 公布中期业绩。
-- 上海实业控股 公布中期业绩。
-- 青岛啤酒 公布中期业绩。
================== 近期重要政经消息=================
8月29日（周五）
-- 公布7月份M-3货币供应。
-- 公布7月份外汇基金总资产。
--14:00 中信泰富 中期业绩记者会。
--15:30 益华百货 中期业绩记者会。
--17:00 北京控股 中期业绩记者会。
-- 万洲国际 公布中期业绩。
-- 潍柴动力 公布中期业绩。
-- 天津创业环保股份 公布中期业绩。
-- 天津津燃公用 公布中期业绩。
-- 阳光100中国 公布中期业绩。
-- 上海证大 公布中期业绩。
-- 彩星集团 公布中期业绩。
-- 彩星玩具 公布中期业绩。
-- 中国中冶 公布中期业绩。
-- 汇源果汁 公布中期业绩。
-- 华电国际电力 公布中期业绩。
-- 广州广船 公布中期业绩。
-- 绿地香港 公布中期业绩。
-- 招商银行 公布中期业绩。
-- 东方电气 公布中期业绩。
-- 东风集团 公布中期业绩。
-- 霸王集团 公布中期业绩。
-- 建设银行 公布中期业绩。
-- 光大银行 公布中期业绩。
-- 中国北车 公布中期业绩。
-- 中铁建 公布中期业绩。
-- 中海发展 公布中期业绩。
-- 南航 公布中期业绩。
-- 中联重科 公布中期业绩。
9月1日（周一）
--11:00 彩星玩具 中期业绩记者会。
--11:00 汇源果汁 中期业绩记者会。
--14:30 心连心化肥 中期业绩记者会。
9月2日（周二）
--15:45 霸菱资产第四季市场展望记者会。
--16:30 顺风光电 中期业绩记者会。
9月3日（周三）
-- 数码通 公布全年业绩。
*-- 汇丰公布8月份PMI。
*9月5日（周五）
-- 公布8月份外汇储备资产数字。
注：1.“ ”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申