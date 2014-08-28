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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 11:48 BJT

《香港重要政经日程》--8月28日-9月5日

================== 今日重要政经消息================= 　 8月28日（周四）

--公布7月份零售销售数字。

--10:00 中国远洋 股东特别大会。

--10:00 波司登 股东周年大会。

--10:00 蒙牛乳业 中期业绩记者会。

--10:00 辉山乳业 中期业绩记者会。

--11:00 中国国航 中期业绩记者会。

--11:45 安东油田服务集团 中期业绩记者会。

--12:00 四洲集团 股东周年大会。

--15:30 中通服 中期业绩记者会。

--16:30 上实控股 中期业绩记者会。

--16:30 中国石油 业绩记者会。

--18:00 中国海洋石油 业绩记者会。

-- 中国熔盛重工 公布中期业绩。

-- 中国铝业 公布中期业绩。

-- 中海石油化学 公布中期业绩。

-- 中国远洋 公布中期业绩。

-- 招商局国际 公布中期业绩。

-- 中通服 公布中期业绩。

-- 华人置业 公布中期业绩。

-- 中信银行 公布中期业绩。

-- 中信证券 公布中期业绩。

-- 中海油 公布中期业绩。 　 -- 中石油 公布中期业绩。

-- 保利协鑫 公布中期业绩。

-- 工商银行 公布中期业绩。

-- 昆仑能源 公布中期业绩。

-- 合景泰富 公布中期业绩。

-- 新濠国际 公布中期业绩。

-- 民生银行 公布中期业绩。

-- 青岛港 公布中期业绩。

-- 上海实业控股 公布中期业绩。

-- 青岛啤酒 公布中期业绩。

================== 近期重要政经消息=================

8月29日（周五）

-- 公布7月份M-3货币供应。

-- 公布7月份外汇基金总资产。

--14:00 中信泰富 中期业绩记者会。

--15:30 益华百货 中期业绩记者会。

--17:00 北京控股 中期业绩记者会。

-- 万洲国际 公布中期业绩。

-- 潍柴动力 公布中期业绩。

-- 天津创业环保股份 公布中期业绩。

-- 天津津燃公用 公布中期业绩。

-- 阳光100中国 公布中期业绩。

-- 上海证大 公布中期业绩。

-- 彩星集团 公布中期业绩。

-- 彩星玩具 公布中期业绩。

-- 中国中冶 公布中期业绩。

-- 汇源果汁 公布中期业绩。

-- 华电国际电力 公布中期业绩。

-- 广州广船 公布中期业绩。

-- 绿地香港 公布中期业绩。

-- 招商银行 公布中期业绩。

-- 东方电气 公布中期业绩。

-- 东风集团 公布中期业绩。

-- 霸王集团 公布中期业绩。

-- 建设银行 公布中期业绩。

-- 光大银行 公布中期业绩。

-- 中国北车 公布中期业绩。

-- 中铁建 公布中期业绩。

-- 中海发展 公布中期业绩。

-- 南航 公布中期业绩。

-- 中联重科 公布中期业绩。

9月1日（周一）

--11:00 彩星玩具 中期业绩记者会。

--11:00 汇源果汁 中期业绩记者会。

--14:30 心连心化肥 中期业绩记者会。

9月2日（周二）

--15:45 霸菱资产第四季市场展望记者会。

--16:30 顺风光电 中期业绩记者会。

9月3日（周三）

-- 数码通 公布全年业绩。

*-- 汇丰公布8月份PMI。

*9月5日（周五）

-- 公布8月份外汇储备资产数字。

注：1.“ ”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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