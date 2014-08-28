《国际主要央行公开市场操作一览》--8月28日

路透上海8月28日 - 美联储(FED)7月29日-30日议息会议后发布声明，将每月购债规模由350亿美元缩减至250亿美元，仍势将在今秋结束购债，并重申在购买资产计划结束后的一段长时间内保持高度宽松货币政策立场仍是合适的；同时上调了对美国经济的评估，但再度确认不急于升息。

欧洲在公开市场则通过反向交易方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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8/27 买入公债 10.31 02/15/2036 - 08/15/2044

8/26 买入公债 22.75 05/31/2020 - 08/15/2021

8/21 买入公债 22.14 11/15/2021 - 08/15/2024

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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8/27 隔夜逆回购 -1,798.45 0.05%

8/26 隔夜逆回购 -1,569.73 0.05%

8/25 隔夜逆回购 -1,521.59 0.05%

8/22 三天逆回购 -1,305.43 0.05%

8/21 隔夜逆回购 -1,454.18 0.05%

在2014年8月13日-9月11日期间，FED计划在滚动操作中，购买约210亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

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《本周主要新闻》

--美联储发布的一份会议记录显示，费城、堪萨斯城和达拉斯联储总裁希望联储将贴现率上调25个基点，至1.0%，部分原因是他们对经济前景和金融产业状况持乐观看法。其他九家地区联储银行希望保持贴现率在0.75%不变。会议记录还显示，地区联储银行总裁并未普遍看到更广泛的物价压力上升。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/26 七天期反向交易 1,317.62 0.15%(固定利率)

8/27 91天期反向交易 72.44 --

8/27 七天期反向交易 0.75亿美元 0.59%(固定利率)

《本周主要新闻》

--在美联储杰克森霍尔会议上，欧洲央行总裁德拉吉表示，如果欧元区物价继续下滑，欧洲央行准备利用手上的所有工具来提升通胀率。不过他还说打压物价的大多数因素看起来是暂时性的。德拉吉的讲话标志着欧洲央行准备采取措施刺激经济措辞上分量的加重。他仍然主要侧重于劳动市场的困境，呼吁欧元集团的决策者团结做出一致回应来解决失业问题。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 152,850

上周三 151,120

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当期变化 +1,730

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--在杰克森霍尔会议上，日本央行总裁黑田东彦表示，日本央行可能必须继续进行其积极的货币宽松政策“一段时间”，才能完全击败通缩；日本央行透过大规模资产买进来刺激日本经济以克服通缩的努力，证实是有效的。他并称，民众仍不相信日本央行将达成其2%通胀目标。有必要创造这样的预期，好让企业调高薪资。他称，加薪是日本长久以来通缩之役的重要一步。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,726.5亿台币存单。与当日存单到期金额2,729.5亿相较，存单发行余额减3亿。

--台湾央行周二公布，共发行4,514.1亿台币存单。与当日存单到期金额4,722.1亿相较，存单发行余额减208亿。