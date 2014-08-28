香港数据：7月零售销售货值按年跌3.1%，已连续六个月下跌

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港8月28日 - 香港政府统计处周四公布，7月零售销售货值及销售货量按年分别下降3.1%和4.5%。这已是连续第六个月下降，仍然是受到访港旅客在珠宝、钟表等高价品的消费减少影响。
政府发言人指出，7月零售业销售录得较上月小的按年跌幅，珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销售明显下跌依然是拖累零售业销售的主因，这相信是反映访港旅客在一些贵价品的消费，在与去年同期仍然较高的基数比较下有所减少。然许多其他与本地消费较为密切相关的零售销售则维持温和的增长。
在零售类别方面：珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销货价值下跌22.2%。其次为百货公司货品（销货价值下跌1.3%）；电器及摄影器材（下跌10.4%）；以及杂项耐用消费品（下跌16.6%）。 政府发言人补充，展望未来，随着高基数效应逐渐减退，零售业务可望在未来数月渐趋稳定。不过，近期访港旅客消费减弱及各种外围不明朗因素所带来的下行风险，仍须密切注视。
销货价值年率上升的商店类别包括：服装的销货价值上升5.0%。其次为超级市场货品（销货价值上升5.8%）；药物及化妆品（上升14.3%）；食品、酒类饮品及烟草（上升7.5%）；其他未分类消费品（上升5.5%）；汽车及汽车零件（上升5.4%）；鞋类、有关制品及其他衣物配件（上升10.5%）；书报、文具及礼品（上升4.3%）；家具及固定装置（上升5.4%）；中药（上升7.7%）；以及眼镜店（上升8.5%）。
截至2014年7月底的三个月，与先前三个月比较，经季节性调整的零售业总销货价值下跌2.6%，而经季节性调整的零售业总销货数量则下跌4.0%。
下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）
销售值按年比较 销售量按年比较 *2014年 7月 -3.1 -4.5
6月 -6.9 -7.5
5月 -3.9^ -4.5^
4月 -9.9 -9.6
3月 -1.5 -2.5
2月 -2.2 -2.1
1月 +14.4 +16.7
2013年12月 +5.7 +6.1
11月 +8.5 +9.1
10月 +6.3 +5.9
9月 +5.0 +4.9
8月 +8.1 +7.2
7月 +9.3 +8.7
6月 +14.7 +13.3
5月 +12.9 +12.2
4月 +20.7 +19.4
3月 +9.8 +10.1
注：* 初步数据
^ 经修订（完）
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