中国债市动态：现券收益率探低后反弹，定向降息利好兑现止盈卖盘现身

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海8月28日 - 中国银行间市场周四早盘现券收益率先探低后反弹，“定向降息”利好兑现，盘初市场延续近日惯性买盘仍在，但随后止盈卖盘现身，收益率自低点回升，目前徘徊在昨日收盘水平附近；此外IRS因回购定盘利率明显走高而小幅上行。
交易员指出，定向降息仅涉及支农再贷款范围，其政策力度不及此前市场预期，加上今日公布的工业企业利润数据尚可，均令市场谨慎预期泛起，部分机构选择先锁定获利。
“早上(七年国开债收益率)基本快碰到前期(6月初的)低点了，最低到4.8650%，现在4.90%，跟昨天收盘差不多，”华东一银行交易员称。
她谈到，目前交投活跃的品种仍集中在140203、140205等几只个券上，而这些品种的收益率近几日也累计了不小降幅，在利好政策兑现后，出现一定获利回吐也属正常走势。
中国央行周三称对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元人民币，并对符合条件机构实施利率优惠，以引导农村金融机构扩大涉农信贷投放。
上海一银行交易员表示，昨日的央行政策表明接下来货币政策的主要基调还是定向宽松，目前仍看不到全面放松的迹象，同样债市也很难维持单边强势，震荡偏强或依旧是主要格局。
中国国务院总理李克强周三主持常务会议称，要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平衡发展。
中国“稳增长”政策略见成效。国家统计局数据显示，中国1-7月工业企业利润同比增速达11.7%，增速创年内新高，但7月当月增速为13.5%，这一增速仍比6月份回落4.4个百分点。
剩余期限约6.39年的国开行固息债140203券最新成交对应收益率 为4.89%，盘中低点为4.8650%，上日尾盘为4.9050%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报93.770元人民币，较上日结算价跌0.076元，或0.08%。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申