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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 12:14 BJT

中国债市动态：现券收益率探低后反弹，定向降息利好兑现止盈卖盘现身

路透上海8月28日 - 中国银行间市场周四早盘现券收益率先探低后反弹，“定向降息”利好兑现，盘初市场延续近日惯性买盘仍在，但随后止盈卖盘现身，收益率自低点回升，目前徘徊在昨日收盘水平附近；此外IRS因回购定盘利率明显走高而小幅上行。

交易员指出，定向降息仅涉及支农再贷款范围，其政策力度不及此前市场预期，加上今日公布的工业企业利润数据尚可，均令市场谨慎预期泛起，部分机构选择先锁定获利。

“早上(七年国开债收益率)基本快碰到前期(6月初的)低点了，最低到4.8650%，现在4.90%，跟昨天收盘差不多，”华东一银行交易员称。

她谈到，目前交投活跃的品种仍集中在140203、140205等几只个券上，而这些品种的收益率近几日也累计了不小降幅，在利好政策兑现后，出现一定获利回吐也属正常走势。

中国央行周三称对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元人民币，并对符合条件机构实施利率优惠，以引导农村金融机构扩大涉农信贷投放。

上海一银行交易员表示，昨日的央行政策表明接下来货币政策的主要基调还是定向宽松，目前仍看不到全面放松的迹象，同样债市也很难维持单边强势，震荡偏强或依旧是主要格局。

中国国务院总理李克强周三主持常务会议称，要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平衡发展。

中国“稳增长”政策略见成效。国家统计局数据显示，中国1-7月工业企业利润同比增速达11.7%，增速创年内新高，但7月当月增速为13.5%，这一增速仍比6月份回落4.4个百分点。

剩余期限约6.39年的国开行固息债140203券最新成交对应收益率 为4.89%，盘中低点为4.8650%，上日尾盘为4.9050%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报93.770元人民币，较上日结算价跌0.076元，或0.08%。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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