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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 12:20 BJT

《全球汇市》欧元跌势暂歇，受助于宽松预期降温

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3214 1.3192 +0.17 -3.86 1.3745

美元/日圆 103.75 103.85 -0.10 -1.47 105.30

欧元/日圆 137.10 137.00 +0.07 -5.27 144.73

美元/瑞郎 0.9131 0.9145 -0.15 +2.27 0.8928

英镑/美元 1.6596 1.6575 +0.13 +0.24 1.6556

美元/加元 1.0842 1.0863 -0.19 +2.09 1.0620

澳元/美元 0.9356 0.9336 +0.21 +4.97 0.8913

新西兰元/美元 0.8388 0.8372 +0.19 +2.22 0.8206

澳元/日圆 97.070 96.950 +0.12 +3.43 93.850

新西兰元/日圆 87.030 86.940 +0.10 +0.72 86.410

英镑/日圆 172.18 172.13 +0.03 -1.23 174.33

澳元/新西兰元 1.1151 1.1145 +0.05 +2.79 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/许娜/艾茂林/陈宗琦；审校 张明钧/杜明霞/戴素萍/蔡美珍)
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