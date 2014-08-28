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市场报道 | 2014年 8月 28日 星期四 12:18 BJT

《汇市简讯》美元指数在费波纳奇61.8%回档位遭逢获利抛压

0402GMT

* 美元指数大涨后，在2013年高位起跌的费波纳奇61.8%回档位遭逢获利抛压

* 阻力则在2013年9月高位82.67

* 或将拉回并再探81.40/50支撑，该点先前为阻力位

* 动能偏向多方，可能进行小幅盘整　　

* 技术图表：link.reuters.com/sek72w

(完)
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