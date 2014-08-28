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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 12:27 BJT

中国货币市场：主要回购利率略涨，资金供给充裕IPO申购影响不明显

路透上海8月28日 - 中国银行间资金市场周四主要回购利率 略涨。今日虽有六只新股申购资金开始冻结，但在央行公开市场净投放及国库现金定存等支援下，场内流动性宽裕，资金供给远好于此前机构预期。

交易员并指出，央行最新增加了支农再贷款额度，并下调支农贷款利率，显示定向放松的政策仍在进行中，市场预期未来还会有更多定向政策支持。

“(资金)非常好借，本来以为会紧的，没想到这么乐观，”华东一商业银行交易员称。

她并指出，可跨月的七天回购加权价格微幅上升，但盘中最高价已达5%，主要是受月末券商等机构质押信用债的拉动，“新股(申购冻结资金)完全感觉不到。”

华南一商业银行交易员表示，资金总体问题不大，但中间略有波动，尤其对质押信用债接入跨月资金的机构。

公开市场上央行本周二和周四都只进行了100亿元人民币的14天期正回购操作，利率持稳在3.70%；本周累计净投放450亿元。

财政部与央行周四早间还招标了600亿元的三个月期国库现金定存，中标利率4.10%。由于月末资金面受新股IPO冲击有限，以及该期限品种偏短，对机构吸引力有限，本次现金定存中标定位仍属偏低，定价与同期限的同业存单(NCD)相近。

上述华东交易员还指出，回顾7月份，机构都未曾预期资金会紧张，但实际流动性并不宽松；而本月底大家预期均较为谨慎，最终资金面表现乐观，可能和政策扶持及机构提前有所准备相关。最新支农再贷款额度增加显示，央行目前态度仍是定向放松，定向降息，是局部性和结构性的，未来期待还能有更多偏宽松的政策推出。

周三国务院常务会议称，要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平衡发展。 中国央行亦宣布，对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元人民币，并对符合条件机构实施利率优惠，以引导农村金融机构扩大涉农信贷投放。

IPO重启后的第三批新股发行网上申购自周四开始，今日有六只新股申购，周五为两只。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9080 2.8778 +3.02

七天 3.6623 3.5878 +7.45

14天 4.3121 4.1799 +13.22

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 22.3000 1.3700 +2093.00

七天 6.4150 5.0800 +133.50

14天 5.1250 4.6050 +52.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9500 3.0000 -5.00

七天 3.7200 3.4200 +30.00

14天 4.5000 4.1000 +40.00

Shibor

其中:隔夜 2.8760 2.8610 +1.50

七天 3.5380 3.3490 +18.90

三个月 4.6689 4.6680 +0.09

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)
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