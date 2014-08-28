《外汇专栏》日圆贬值仍是央行通胀预期实现的保障

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley

路透伦敦8月27日 - 日圆继续全面走软，与日本央行总裁黑田东彦上周在美国怀俄明州杰克森霍尔讲话中提出的目标十分合拍。

黑田东彦讲话全文请见： here

他认为，日本在过去20年忙于对抗通缩，协商加薪的机制“停止了有效运转”。他表示，希望“将通胀预期稳定在2%”，以此作为确定薪资的指标。

这仍是一个相当吃重的任务，央行自己也承认，未来几个月日本的通胀率将放慢至1%左右。

为说明这一问题，请看日本、欧元区和瑞士之间的公债收益率、通胀率及利率对比图： link.reuters.com/fug72w

日本央行试图打破长期以来的通缩预期，可以说，在过去和现在，日圆贬值增强了输入性通胀，为经济提供了重要支撑。日本的经济几乎完全依赖能源进口。

央行寻求结束通缩，由于日本消费者相信明天会降价，因而推迟今天的支出，因此经济成长在通缩期间受到抑制。

实际上有消息人士周二告诉路透，即便日本央行在10月底发布的半年度评估中调降本财年的经济成长预估，很可能仍然对通胀前景抱有乐观希望。

增强通胀预估的目标没有改变。

但央行取得成功之后呢？

日本的决策者希望把通胀预期稳定在2%，而目前指标10年期日本公债 收益率仅有0.5%。交易员可能想知道，他们怎样才能完成这样一个看起来矛盾的任务呢？

尽管日本公债的名义收益率已经很低，可是每年的公债还本付息就已经花费了很大一部分财政税收。

政府12月时预期，2014/15财年日本财政支出将达到创纪录的95.88万亿(兆)日圆，其中偿债成本就要占到将近25%。

预计2014-15财年税收收入为50万亿日圆，意味着预估的债务成本就要花掉预估税收的将近48%。

如果税基不能迅速扩大，一旦通胀预期上升真的推高了公债收益率，日本政府只能挖空心思来想方设法偿还债务了。

这种可能性似乎很难对日圆的汇率产生正面影响。

毫无疑问，如果能够成功地将日本公债的名义收益率维持在低点，再赶上通胀预期升向2%，日本公债持有人的实际投资回报就会负得更厉害。

这可能助长投资者为追求高收益而大举投资高风险资产，包括外币计价资产，这一过程也许已经开始出现。

**日圆抛售**

这势必会引发一定程度的日圆卖盘。

最起码，如果通胀上升而日本公债收益率继续偏低，国内债券持有者的实质回报就会更加少得可怜。很可能导致一些靠领取退休金生活的日本食利阶层不得不外出谋职。

黑田东彦指出，日本的劳动参与率一直在上升，保持这一点对日本经济十分重要。他希望创造“一个适宜妇女和年长者的工作环境，以便随着时间推移，缓和劳动力短缺的状况”。

那些愤世嫉俗的人或许认为，可以肯定，日本领养老金的人群因为手中的日本公债实际回报负得更加厉害，会采取这样的办法，因此许多老年人将回归劳动力大军。

从黑田东彦杰克森霍尔的讲话中可以明显感觉到，央行为了让经济恢复“活力并实现持续增长”，其开出的经济药方中仍然把推高通胀预期作为一剂重药。