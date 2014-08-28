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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 13:11 BJT

香港股市：恒指早盘收高，追随美股平稳走势

路透香港8月28日 - 香港股市周四早盘收高，在美股昨日再度持稳后，港股追随美股走势。

恒生指数.HSI>早盘收高0.1%，报24,939.27点，恒生国企指数 跌0.2%。

京华山一研究部主管彭伟新表示，国内A股市场目前拖累港股，除非上海市场出现突破，否则港股将延续起伏不定的态势。

中国地产开发商碧桂园 大跌4.7%，此前该公司宣布，拟进行15:1供股，集资高至31.8亿港元用于为现有债务再融资及作为一般营运资金。 (完)
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