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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 13:20 BJT

香港新债：政府拟发行美元伊斯兰债券，下月起进行路演

路透香港8月28日 - 香港政府周四表示，将就可能发售的美元伊斯兰债券，由下月起于亚洲、中东、欧洲及美国进行路演；该批债券料将于香港、马来西亚及杜拜的交易所上市。

香港金管局的新闻稿称，政府已委任汇丰 及渣打银行 为联席全球协调行、联席牵头行及联席簿记行，以及委任联昌银行及阿布扎比银行为联席牵头行及联席簿记行，并安排由9月1日起于亚洲、中东、欧洲及美国举办连串固定收入投资者会议。

金管局一名发言人对路透表示，预期该批债券为五年期，料在香港、马来西亚及杜拜的交易所上市。金管局将为是次伊斯兰债券发售的香港政府特区代表。

作为国际金融中心，并为促进本地债券市场更多元化，香港锐意在港开拓伊斯兰债券市场。前特首曾荫权于2007年施政报告中将引入伊斯兰金融及在港发展伊斯兰债券市场列作政府当局的重要措施，其后当局进行多方工作，包括订立适用于伊斯兰债券的税务架构等，冀提升香港发展伊斯兰金融业务的竞争力。

香港政府获得评级分别为标准普尔AAA级(稳定)、穆迪Aa1级(稳定)及惠誉AA+级(稳定)（完）。 (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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