香港新债：政府拟发行美元伊斯兰债券，下月起进行路演

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港8月28日 - 香港政府周四表示，将就可能发售的美元伊斯兰债券，由下月起于亚洲、中东、欧洲及美国进行路演；该批债券料将于香港、马来西亚及杜拜的交易所上市。
香港金管局的新闻稿称，政府已委任汇丰 及渣打银行 为联席全球协调行、联席牵头行及联席簿记行，以及委任联昌银行及阿布扎比银行为联席牵头行及联席簿记行，并安排由9月1日起于亚洲、中东、欧洲及美国举办连串固定收入投资者会议。
金管局一名发言人对路透表示，预期该批债券为五年期，料在香港、马来西亚及杜拜的交易所上市。金管局将为是次伊斯兰债券发售的香港政府特区代表。
作为国际金融中心，并为促进本地债券市场更多元化，香港锐意在港开拓伊斯兰债券市场。前特首曾荫权于2007年施政报告中将引入伊斯兰金融及在港发展伊斯兰债券市场列作政府当局的重要措施，其后当局进行多方工作，包括订立适用于伊斯兰债券的税务架构等，冀提升香港发展伊斯兰金融业务的竞争力。
香港政府获得评级分别为标准普尔AAA级(稳定)、穆迪Aa1级(稳定)及惠誉AA+级(稳定)（完）。 (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申