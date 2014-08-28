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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 13:48 BJT

菲律宾经济：第二季增速为五个季度最快，央行或再次升息以抑制通胀

第二季经济经季节调整后较前季增长1.9%，为五个季度以来最快增幅，第一季上修为增长1.4%。

今年上半年经济成长率为6.0%。菲律宾社会经济规划部长Arsenio Balisacan对记者称，如果要达到政府为今年设定目标的低端，今年下半年至少应平均成长6.9%。

最新数据增强了对菲律宾央行在7月升息后，最早在下月再度升息的预期。

“强劲的经济成长数据意味着菲律宾央行将聚焦于缓解通胀压力。我们预计特别存款账户(SDA)和政策利率均将上调25个基点，”汇丰驻香港分析师Trinh Nguyen称。

今年1-7月菲律宾通胀率平均为4.3%，高于央行今年目标3-5%的中点，且高于明年2-4%的通胀率目标。

路透7月进行的季度调查显示，央行今年底前将把主要政策利率上调至4.0%。(完)

(编译 李春喜/于春红; 审校 郑茵/张若琪)
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