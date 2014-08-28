国际油市：布兰特原油徘徊在103美元下方，受供应充足所累

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
三菱商事风险经理Tony Nunan称，第二季石油输出国组织(OPEC)石油库存大幅增长，欧盟与俄罗斯之间的互相制裁抑制了欧洲的需求增长。
乌克兰周三指责俄罗斯对乌东部发起新一轮军事入侵，外界对两国总统周二会谈或成为五个月来乌克兰危机转折点的期望迅速消散。
美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，上周美国原油库存降幅超过预期，因炼厂维持了较高的产能利用率。虽然汽油库存下降，但馏分油库存增加。
伊拉克和利比亚政局不稳持续打压投资者人气，尽管最近几个月出口呈现上升，而非下降。
分析师警告称，利比亚石油行业的复苏可能只是昙花一现，由于武装集团之间的对抗，该国在卡扎菲(格达费)政府倒台三年后面临分裂的风险。
根据装运数据和行业消息人士，伊拉克南部出口终端8月迄今的石油日出口量减少了大约14万桶，自5月创下的纪录高位进一步下滑。(完)
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产油国官方售价英文原文
(编译 郑茵/于春红; 审校 张若琪/杜明霞)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。