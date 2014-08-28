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市场报道 | 2014年 8月 28日 星期四 14:08 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元下跌

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* 欧元/美元涨0.14%，美元/日圆跌0.10%，澳元/美元升0.25%，新西兰元/美元上扬0.26%

* 日股日经指数收低0.5%，中国沪综指午盘中跌0.58%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.23%，美国10年期公债收益率报2.3484%

* 澳洲第二季经济有可能自三年来首度下滑，受累于良好天气减少冬季服装销售，及政治面形势不利促使民众减少支出所致。

* 今年下半年中国新楼盘料大增，或加剧供应过剩及房价下跌问题。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)
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