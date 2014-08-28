版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 14:07 BJT

表格：德国7月按ILO标准经季节调整的就业人数增加4.6万人--统计局

路透柏林8月28日 - 德国联邦统计局周四公布，德国7月按ILO标准经季节调整的就业人数增加4.6万人,6月为增加2.3万人。

以下为详细表格

2014年7月 2014年6月 2013年7月

就业人数 (百万，经调整) 42.597 42.551 42.262

较上月变动 +46,000 +23,000 +46,000

就业人数 (百万，未经调整) 42.592 42.541 42.248

(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐