台湾债市：五年券殖利率连跌四日，因地缘政治忧虑及欧洲宽松预期

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 殖利率连四跌，因地缘政治忧虑及欧洲宽松预期
* 月底作帐走势偏多，留意央行两年存单发行量
* 明日103/10区间暂看在1.13-1.15%
路透台北8月28日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周四连四日收低。交易员表示，地缘政治忧虑与对欧洲央行进一步宽松的预期，让美债、德债殖利率下滑，台债也随势反应。
月底作帐需求，也是让殖利率收低的原因。不过103/10殖利率接近1.13%前波压力区后，多方追价偏向保守。交易商认为，除非台湾央行增量标售两年期定存单，否则明日殖利率应该还是不脱在1.13-1.15%区间整理。
“暂时没什么利空，但要观察央行两年存单标售量有没有增加。”一银行交易员说。
一票券商交易员认为，就筹码分布来看，主力交易商持有的103/10仍颇集中，在10月新五年券开始交易前，应该不急于出场，此前顺势操作即可。
银行交易员指出，债市处于升息以及地缘政治等消息多空杂陈的环境，殖利率暂时难有明确走向。可能要等到下周四新10年券103/13 开始发行前交易后，多空才会适时表态。
台湾央行自8月起，将每月例行的两年期存单标售金额，由100亿台币增加至200亿台币。央行总裁彭淮南日前并暗示，因应美国未来升息，央行将运用两年期定存单回收市场多余资金。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)
5 103/10 -1.05 1.1320 1.1300-1.1379 173.5
本周金融市场重要经济数据和事件：
8/28(四)：瑞士央行副总裁丹亭发表题为“社会融资的角色”的讲话。美国发售七年期公债；美国实质国内生产总值(GDP)环比年率第二季修正值；美国一周初请失业金人数；欧元区8月企业景气指数。
8/29(五)：美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国路透/密西根大学消费者信心指数、美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数。
30 103/12 没有成交
20 103/11 没有成交
10 103/6 1.5900
5 103/10 1.1320
2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申