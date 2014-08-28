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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 15:18 BJT

台湾债市：五年券殖利率连跌四日，因地缘政治忧虑及欧洲宽松预期

* 殖利率连四跌，因地缘政治忧虑及欧洲宽松预期

* 月底作帐走势偏多，留意央行两年存单发行量

* 明日103/10区间暂看在1.13-1.15%

路透台北8月28日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周四连四日收低。交易员表示，地缘政治忧虑与对欧洲央行进一步宽松的预期，让美债、德债殖利率下滑，台债也随势反应。

月底作帐需求，也是让殖利率收低的原因。不过103/10殖利率接近1.13%前波压力区后，多方追价偏向保守。交易商认为，除非台湾央行增量标售两年期定存单，否则明日殖利率应该还是不脱在1.13-1.15%区间整理。

“暂时没什么利空，但要观察央行两年存单标售量有没有增加。”一银行交易员说。

一票券商交易员认为，就筹码分布来看，主力交易商持有的103/10仍颇集中，在10月新五年券开始交易前，应该不急于出场，此前顺势操作即可。

银行交易员指出，债市处于升息以及地缘政治等消息多空杂陈的环境，殖利率暂时难有明确走向。可能要等到下周四新10年券103/13 开始发行前交易后，多空才会适时表态。

台湾央行自8月起，将每月例行的两年期存单标售金额，由100亿台币增加至200亿台币。央行总裁彭淮南日前并暗示，因应美国未来升息，央行将运用两年期定存单回收市场多余资金。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/10 -1.05 1.1320 1.1300-1.1379 173.5

本周金融市场重要经济数据和事件：

8/28(四)：瑞士央行副总裁丹亭发表题为“社会融资的角色”的讲话。美国发售七年期公债；美国实质国内生产总值(GDP)环比年率第二季修正值；美国一周初请失业金人数；欧元区8月企业景气指数。

8/29(五)：美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国路透/密西根大学消费者信心指数、美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数。

30 103/12 没有成交

20 103/11 没有成交

10 103/6 1.5900

5 103/10 1.1320

2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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