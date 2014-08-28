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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 14:13 BJT

日本股市：收跌，投资者担忧日本经济复苏并等待更多数据提供指引

路透东京8月28日 - 日本股市周四下跌，因对于日本经济复苏的忧虑推动投资者暂且观望，等待周五出炉的多项重要数据提供更多线索。

日经指数 收低0.5%，报15,459.86点。

东证股价指数 下滑0.4%，报1,280.74点。JPX-日经400指数 下跌0.5%，报11,630.32点。（完）
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