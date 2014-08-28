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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 14:18 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在103.60仍旧偏多

0605GMT

* 一目均衡转换线及基准线呈多头排列

* 目前预期将会上涨

* 预期只要跌至103.60就可做多

* 上周五低点103.50料可支撑市场

* 停止单将设在103.35下方，这是101.51升至104.49的38.2%回档位

* 浏览技术图表请点选：link.reuters.com/muk72w

(完)

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