企业并购：西班牙Telefonica将收购维旺迪分支GVT报价提至98.4亿美元

路透马德里8月28日 - 西班牙电信集团Telefonica 周四表示，已经对法国维旺迪(威望迪/Vivendi) 旗下巴西部门GVT发起新的收购，报价74.5亿欧元(98.4亿美元)，支付方式为现金加股票。

该报价高于Telefonica最初67亿欧元的报价，也比Telecom Italia 的竞价70亿欧元高。

Telefonica在声明中称，将支付46.6亿欧元现金，以及巴西GVT和Telefonica Brasil合并后新集团的12%的股份。

维旺迪还将获得购买Telefonica Brasil的8.3%股份的选择权。(完)