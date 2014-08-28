企业并购：西班牙Telefonica将收购维旺迪分支GVT报价提至98.4亿美元

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透马德里8月28日 - 西班牙电信集团Telefonica 周四表示，已经对法国维旺迪(威望迪/Vivendi) 旗下巴西部门GVT发起新的收购，报价74.5亿欧元(98.4亿美元)，支付方式为现金加股票。
该报价高于Telefonica最初67亿欧元的报价，也比Telecom Italia 的竞价70亿欧元高。
Telefonica在声明中称，将支付46.6亿欧元现金，以及巴西GVT和Telefonica Brasil合并后新集团的12%的股份。
维旺迪还将获得购买Telefonica Brasil的8.3%股份的选择权。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选