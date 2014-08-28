《中国企业债发行日程表》--8月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *醴陵市国有 3 7 9/4簿记建档 上限9.00% AA 9/5-9/10 一创摩根大通 资产投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *仁寿县 12 7 9/4簿记建档 上限9.00% AA- 9/5-9/10 银河证券 资产经营 (以自有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= *北京金融街 15 7 9/4簿记建档 -- AA+ 9/5-9/12 国信证券 资本运营中心 (第四年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权/
北京金融街投资集团提供担保) ========================================================================================= 重庆万盛经济 7 7 8/22簿记建档 6.95% AA 8/25-8/29 渤海证券 技术开发区 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 揭阳市城市 16 7 8/26簿记建档 6.55% AA 8/27-8/29 广发证券 投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 石狮市国有 15 7 8/26簿记建档 6.90% AA 8/27-8/29 国开证券 投资发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) 兴业证券 ========================================================================================= 广元市园区 8 7 8/25簿记建档 8.35% AA- 8/26-9/1 中航证券 建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 郴州市 18 7 8/27簿记建档 *6.54% AA 8/28-9/1 财富证券 百福投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有出让土地使用权为本期债券提供抵押担保) ========================================================================================= 娄底锑都 12 7 8/26簿记建档 7.18% AA 8/27-9/2 太平洋证券 投资发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) 财富证券 ========================================================================================= 天门市城建投 10 7 8/27簿记建档 *8.20 AA- 8/28-9/3 银河证券
(第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有土地使用权抵押担保) 天风证券 ========================================================================================= 湖州市中兴建设 11 7 8/27簿记建档 *6.48 AA 8/28-9/3 国信证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 河北建投集团 20 11 8/29簿记建档 上限6.20% AAA 9/1-9/3 银河证券
(第六年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 九江富和建投 12 6 8/29簿记建档 上限7.50% AA 9/1-9/4 宏源证券
(第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 登封电厂集团 3.5 6 8/29簿记建档 *上限7.50% AA- 9/1-9/5 长江证券
(第3年末附发行人调整利率选择权和投资者回售选择权/中合中小企业融资担保提供担保) ========================================================================================= 中国保利 28 5 9/3簿记建档 上限5.80% AAA 9/4-9/5 中信证券 集团公司 ========================================================================================= 随州市城市建设10 7 9/1簿记建档 -- AA 9/1-9/9 长江证券 综合开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 吴芳；审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申