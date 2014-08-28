版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 14:23 BJT

韩国汇市：韩元收平，投资者因担心政府干预市场而坐而观望

路透首尔8月28日 - 韩元 周四收平，整个交易日一直裹足不前。政府干预汇市的前景，让投资者不愿增加空仓。

韩国央行数据显示经常帐盈余增加，且月末结算结束，让韩元受到支撑，但韩国金融当局周三收盘前疑似有轻微干预操作，让市场保持谨慎态度。

韩元兑美元 在本地市场收报1,014.4，周三时收在1,014.4。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐