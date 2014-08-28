路透基点：阿里巴巴在IPO前夕签订30亿美元银团贷款--TRLPC

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透香港8月28日 - 汤森路透旗下基点报导，据阿里巴巴周三提交美国证券交易委员会(SEC)的文件，该公司已经签订一笔30亿美元的五年期循环俱乐部贷款。阿里巴巴正准备在美国进行规模数以十亿美元计的首次公开发行(IPO)。
四家银行均等额承贷并担任牵头行，包括：花旗集团、德意志银行、摩根大通和摩根士丹利。花旗为额度管理行。
该笔贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点，承诺费25个基点。
据该文件，资金用于一般公司用途和运营资本，包括收购。
该笔贷款于8月20日签订，有效期为签订日起的59个月。
若更多银行参贷，贷款规模有可能扩大。
该笔贷款的先决条件规定，应该在IPO日期之后执行。
在违约情况下，承贷超过贷款总额66.67%的银行可以加快预付。若放弃或修改该贷款，需要征得承贷超过总额50%的银行同意。
去年12月，阿里巴巴完成了对80亿美元三部分贷款的有效期延展。该贷款是去年7月首次签订。阿里巴巴延展了该贷款原来的九个月有效期，从2014年1月30日到期延至2014年底。
这笔80亿美元融资分为25亿美元三年期定期贷款、15亿美元三年期循环信贷和40亿美元五年期定期贷款。综合收益为314个基点，三年期贷款的平均年限为2.83年，五年期贷款的平均年限为4.11年。
该笔贷款的现有银行收到相当于未提取部分利率40%的承诺费。这意味着，现有银行对于部分提取的五年期贷款获得承诺费110个基点。五年期贷款利率为较LIBOR加码275个基点，而三年期为加码225个基点。(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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