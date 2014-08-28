路透基点：阿里巴巴在IPO前夕签订30亿美元银团贷款--TRLPC

路透香港8月28日 - 汤森路透旗下基点报导，据阿里巴巴周三提交美国证券交易委员会(SEC)的文件，该公司已经签订一笔30亿美元的五年期循环俱乐部贷款。阿里巴巴正准备在美国进行规模数以十亿美元计的首次公开发行(IPO)。

四家银行均等额承贷并担任牵头行，包括：花旗集团、德意志银行、摩根大通和摩根士丹利。花旗为额度管理行。

该笔贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点，承诺费25个基点。

据该文件，资金用于一般公司用途和运营资本，包括收购。

该笔贷款于8月20日签订，有效期为签订日起的59个月。

若更多银行参贷，贷款规模有可能扩大。

该笔贷款的先决条件规定，应该在IPO日期之后执行。

在违约情况下，承贷超过贷款总额66.67%的银行可以加快预付。若放弃或修改该贷款，需要征得承贷超过总额50%的银行同意。

去年12月，阿里巴巴完成了对80亿美元三部分贷款的有效期延展。该贷款是去年7月首次签订。阿里巴巴延展了该贷款原来的九个月有效期，从2014年1月30日到期延至2014年底。

这笔80亿美元融资分为25亿美元三年期定期贷款、15亿美元三年期循环信贷和40亿美元五年期定期贷款。综合收益为314个基点，三年期贷款的平均年限为2.83年，五年期贷款的平均年限为4.11年。