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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 14:47 BJT

台湾个股：新光金控预计年底前投资1,000亿台币国际板债券

路透台北8月28日 - 台湾主要金融控股公司--新光金控 周四称，只要国际板债券供应充足，预计在今年底前，将会投资1,000亿台币。

新光金控副总经理徐顺鋆在投资人说明会场边对路透表示，到8月底，已经买进428亿台币的国际板债券；若扣除避险成本的平均投资报酬率为4.36%。

他并特别指出，国际板债券是指在台湾发行的包括人民币、美元计价等的外币债券。(完) (采访 詹静宜; 撰写 董永年; 审校 张喜良)
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