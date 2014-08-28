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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 14:30 BJT

澳洲股市：受矿业股打压收低，但澳航跳升至6月初以来高位

路透悉尼8月28日 - 澳洲股市周四下跌0.5%，因铁矿石价格持续疲软打击矿业股；尽管澳洲航空(Qantas)涨势扶助支撑投资者信心。

澳航 跳涨7%至1.385澳元，为6月初以来最高水准。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收低26.8点至5,624.4点。该指标股指上日上涨0.2%，收在六年高点。(完)
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