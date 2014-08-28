版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 15:05 BJT

香港个股：辉山乳业计划年底前在江苏建成一至两个牧场

路透香港8月28日 - 中国第二大乳业公司--辉山乳业 周四称，其在江苏盐城建立的乳制品全产业链计划建两至三个牧场，规模较辽宁省的现有牧场更大，预期今年底前完成一至两个牧场的建设。

辉山乳业稍早宣布，拟在江苏省盐城市建乳制品全产业链，料项目于2014-18年需高至25亿元人民币资金，日后将产品分销至华东市场。

“公司进入江苏省主要看好长三角地区将近2.5亿的人口市场。”该公司主席兼首席执行官杨凯在股东周年大会后对记者表示。

他称，江苏全产线建厂需要两年时间，从第三年才涉及生产，譬如引进多少头牛、首年产量等；现阶段难以预计何时可收回成本。

据其介绍，江苏全产业链计划建设两至三个牧场，每个牧场可容纳5,000-6,000头牛。将主要集中生产低温巴氏奶及低温酸奶，目前该地区不生产婴儿奶粉。

杨凯并称，目前于江苏的新厂土地选址已经完成，即将开始租赁土地，工厂正在做建筑设计，设备的选型订购也正在进行。

辉山乳业午盘中段股价跌0.55%，报1.8港元，较其去年9月底上市的招股价2.67港元仍低逾三成。（完） (发稿 张亚璇；; 审校 梁慧仪/张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐