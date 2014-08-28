香港个股：辉山乳业计划年底前在江苏建成一至两个牧场

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港8月28日 - 中国第二大乳业公司--辉山乳业 周四称，其在江苏盐城建立的乳制品全产业链计划建两至三个牧场，规模较辽宁省的现有牧场更大，预期今年底前完成一至两个牧场的建设。
辉山乳业稍早宣布，拟在江苏省盐城市建乳制品全产业链，料项目于2014-18年需高至25亿元人民币资金，日后将产品分销至华东市场。
“公司进入江苏省主要看好长三角地区将近2.5亿的人口市场。”该公司主席兼首席执行官杨凯在股东周年大会后对记者表示。
他称，江苏全产线建厂需要两年时间，从第三年才涉及生产，譬如引进多少头牛、首年产量等；现阶段难以预计何时可收回成本。
据其介绍，江苏全产业链计划建设两至三个牧场，每个牧场可容纳5,000-6,000头牛。将主要集中生产低温巴氏奶及低温酸奶，目前该地区不生产婴儿奶粉。
杨凯并称，目前于江苏的新厂土地选址已经完成，即将开始租赁土地，工厂正在做建筑设计，设备的选型订购也正在进行。
辉山乳业午盘中段股价跌0.55%，报1.8港元，较其去年9月底上市的招股价2.67港元仍低逾三成。（完） (发稿 张亚璇；; 审校 梁慧仪/张喜良)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申