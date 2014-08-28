韩国个股：三星电子推出可以通话的智能手表，运行Tizen作业系统

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透首尔8月28日 - 三星电子 周四发表一款智能手表，无须智能手机随伺在侧就能接打电话，该公司自称这是有史以来首见，此举是三星寻找新成长动能来源的最新努力成果。
这家全球最大智能手机制造商努力开发可穿戴设备市场，藉以因应行动设备部门获利放缓；该部门第二季的获利逊于预期。
在可穿戴设备市场上，三星电子并非形单影只，但这类产品并未消费者间构成风潮。竞争对手苹果 预料将在今年发表可穿戴设备，而LG电子 则是在周四发表G Watch R智能手表，搭载塑胶材料制成的有机电激发光显示器(OLED)圆形表面、不锈钢外壳及皮制表带。
三星新款智能手表名为Gear S，与前代不同的是，该款手表搭载2英寸(5公分)曲面显示屏幕，同时还可以利用WiFi无线上网、步行导航、并内建全球卫星定位系统(GPS)。这款设备将运行三星电子最新的Tizen作业系统。
三星电子称，Gear S将自10月开始发售，但未提及售价及发售地点等细节。
LG电子表示，G Watch R将会在第四季于主要市场上市，但亦未提及价格。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申