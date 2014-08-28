中港个股：中国人寿拟逐步加大海外投资比例，力保新业务价值稳定增长

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港8月28日 - 按市值计全球最大寿险商--中国人寿 周四称，该公司正在着手推进海外投资，未来拟逐步加大海外投资的比例；此外，公司会力保新业务价值稳定增长。
随着人民币升值预期减退，包括中国平安 、中国太保 在内的中资保险公司均有意加快海外投资步伐。
国寿现拥有1.97万亿元人民币投资资产，公司财务总监杨征在记者会上称，公司正在着手推进海外投资工作，初期金额相对可投资资产的绝对值不一定小，但比例不会很大。
“公司会逐步加大海外投资比例，但投资规模和投资类别，均没有制定有限制性的内部政策。”他说。
国寿已就境外市场委托投资，在全球范围内遴选投资管理人，布局全球资产配置。
于6月末，国寿的投资组合之中，固定收益类占比为90.12%，较去年末89.94%有所上升；权益类投资的比重由8.39%降至7.56%，当中股票的比例下降最为明显，由4.31%降至2.98%。
杨征表示，上半年主动调整股票仓位，以控制风险敞口，现在的持仓由于最近两个月国内股市回暖而自动抬升，但短时间内市场仍然波动，因此会继续因应市场客观情况调节仓位，并会尽量把握沪港通产生的结构性机会来提高投资收益水平。
中国人寿此前公布的中期净利和内含价值增长均好于市场预期，惟反映保单获利能力的新业务价值增长仅单位数，逊于主要竞争对手的双位数增幅。
国寿总裁林岱仁称，上半年新业务价值同比增长6.9%，主要由于公司在银保业务的比占较高，但与去年上半年0.1%及去年全年逾2%的增长相比，反映出业务结构明显优化，经营效益不断改善。
公司总精算师利明光称，目前难以确定下半年的新业务价值是否上升，但公司会努力使全年的新业务价值增长保持稳定。
国寿此前公布，今年上半年净利优于市场预期，按年增长14%至184.07亿元人民币，因精算假设变更令税前利润增加。期内新业务价值同比增长6.9%，期末内含价值较上年底升14.1%。 （完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申