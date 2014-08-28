中国股市：沪综指收跌至近三周新低，新股集中申购分流资金施压大盘

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月28日 - 中国股市沪综指周四收跌至近三周新低。六只IPO新股今日集中进行网上申购，令资金分流并施压大盘。分析师指出，今日小盘股跌幅较大，但在中石油、中石化上涨拉动下股指调幅较有限，在目前缺乏进一步利好政策支持下，料后市将更多体现为结构性行情。
沪综指 收报2,195.818点，跌13.647点或0.62%，此前收盘低点为8月8日2,194.43点；上证A股今日成交1,091亿元人民币，上日为1,039亿元。
“整体政策刺激力度并未因7月份经济数据放缓而出现大幅增加的一个情况，政策低于预期是拖累市场重要的一个因素。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。
他指出，市场调整的速度通常先于实体经济，除非近期能有进一步利好政策出台，否则市场短期回调趋势难以改变。而IPO新股申购冻结资金短期对创业板有一定影响，个股调整幅度可能会较大。
按惯例，因银行月末考核机制，每到月底，资金面都会较平时略紧一些。而据路透统计数据显示，7月23日起的第二轮新股申购资金规模峰值达6,547亿元人民币。 今日开始的第三轮新股发行共计11家。
中国国务院总理李克强周三主持常务会议称，要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平衡发展。
深市创业板指数P 收跌1.179%，走势明显弱于沪综指。中国石油 收涨0.25%、中国石化 收涨1.47%。
沪深300指数 收报2,311.278点，跌0.70%；沪深300指数期货主力9月合约 尾盘报2,327.0点，跌0.39%，成交609,668手。（完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申