版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 16:31 BJT

中港股业绩：中国石油中期净利同比增长4%，符合市场预期

路透香港8月28日 - 按市值计全球第四大油气企业--中国石油天然气股份有限公司 周四公布，今年上半年净利同比增长4%，符合市场预期。

中石油的公告显示，按照国际会计准则，2014年1-6月净利为681.24亿元人民币，上年同期则为655.22亿元；汤森路透综合六名分析师预测中位值为674.47亿元。

期内油气当量产量按年增长2.5%，至7.15亿桶；平均实现原油价100.14美元/桶，同比下降0.35%。

业绩公布前，中石油H股收跌2.84%，报10.96港元；A股则收升0.25%，报7.93元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐