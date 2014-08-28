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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 14:49 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元买单挂在1.3150-60

0646GMT

* 欧元/美元卖单挂在1.3230-40、1.3250、1.3285-90、1.3300

* 美元/日圆买单挂在103.65-70、103.40-50；卖单挂在104.00-10、104.30、104.45-50

* 欧元/日圆买单挂在136.65-70、136.30，卖单挂在137.35-40、137.5

* 美元/瑞郎买单挂在0.9130、0.9120-25、0.9100-10，卖单挂在0.9190-00，在这上方有停损单

* 英镑/美元买单挂在1.6570、1.6535-40，卖单挂在1.6620. 1.6630-40, 1.6655-60

* 欧元/英镑买单挂在0.7940-50、0.7920，卖单挂在0.8000-10、0.8030-40、0.8050(完)

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